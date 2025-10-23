Минобороны РФ ответило на обвинения в нарушении воздушных границ Литвы

Минобороны: российские Су-30 во время учений не нарушали границ Литвы

Российские истребители Су-30 выполнили плановые учебно-тренировочные полеты в небе над Калининградской областью, не нарушая воздушных границ других государств. Об этом сообщили в министерстве обороны России, комментируя заявления литовских властей о якобы заходе российских самолетов в воздушное пространство страны.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполнялись в строгом соответствии с российскими правилами использования воздушного пространства.

«Самолеты не отклонялись от маршрута и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — заявили в Минобороны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что российские военные самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны вечером 23 октября. По его словам, министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей России, чтобы «выразить протест против безрассудного и опасного поведения».

Генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что государства альянса будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнут к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

Ранее Литва выразила протест Белоруссии из-за метеозондов.