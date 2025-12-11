В Омске мать, прижигавшая лицо дочери уксусом, получила срок

В Омске мать получила три года колонии за истязание дочери

В Омске Ленинский районный суд приговорил 51-летнюю местную жительницу к трем годам колонии общего режима за истязание своей семилетней дочери, женщина наносила ребенку побои и прижигала ей лицо уксусом. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным следствия, с февраля по апрель 2025 года женщина систематически издевалась над ребенком из-за раздражения. За малейшие провинности она била девочку зарядным устройством и ложкой. В один из дней первоклассница отказалась делать уроки, в качестве наказания мать обмазала лицо дочери уксусом, а затем привязала скотчем к ее лицу пропитанный уксусом ватный тампон.

Школьница получила ожоги. Травмы заметили учителя, которые и обратились в правоохранительные органы. Следователи установили, что женщина ранее уже была лишена родительских прав в отношении пятерых старших детей за ненадлежащее воспитание. Было возбуждено уголовное дело, подсудимая признала свою вину , ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

