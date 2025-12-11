В продукции московского мясного бренда нашли сальмонеллу

В мясной продукции бренда «Черкизово» обнаружили сальмонеллу, листерии и антибиотики. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.Проверка.

«Бактерии всех видов обнаружили в мясном полуфабрикате из свинины «Рулька». Кроме того, специалисты выявили, что сырьевой состав мясного фарша «Домашний» не соответствует тому, который заявлен на упаковке, — в нем нашли куриное мясо. А в котлетах «Домашние» специалисты обнаружили листерии», — сказано в посте.

Кроме того, по данным канала, в продукции зафиксировано несоответствие требованиям, установленным техническими регламентами. Предприятие оштрафовали, заключило СМИ.

В начале октября этого года сообщалось, что в курице российской марки «Петелинка» нашли сальмонеллу. По информации журналистов, изготовителем партии было АО «Куриное царство», которое расположено в Подмосковье. Проба фарша была сдана на проверку в сентябре. После этого компании выписали предостережение.

Это не первый случай обнаружения сальмонеллы в продукции бренда «Петелинка». В мае аналогичное нарушение официально подтвердил Роспотребнадзор. По данным ведомства, вопрос обсуждался на совещании с представителями АО «Куриное царство», входящего в группу «Черкизово».

Позже представители группы «Черкизово» сообщили о строгом соблюдении всех стандартов качества и безопасности на предприятиях.

Ранее россиянам рассказали об опасности мытья мяса.