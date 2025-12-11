На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье несколько человек разбились в жестком ДТП: появилось видео

В Приморье на видео сняли разбитые машины после жесткого кульбита
На трассе в Приморском крае несколько человек разбились в серьезном ДТП с трактором. Об этом сообщает «Новости Приморья и Владивостока».

«Ужасное ДТП произошло на трассе под Артемом — две машины перевернулись, дорога перекрыта. <…> один из участников ДТП — трактор», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили серьезные повреждения: у машин разбиты капоты, бамперы, стекла, смяты кузова, а их детали разлетелись по дороге. По данным канала, несколько человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В результате произошедшего движение на дороге парализовано: образовался автомобильный затор.

До этого в городе Дзержинске Нижегородской области иномарка влетела в скорую помощь, перевозившую ребенка. По словам очевидцев, автомобиль экстренных медицинских служб ехал на красный сигнал светофора через перекресток Грибоедова.

Ранее сибиряки разыграли пожар в машине, чтобы украсть 10 млн рублей.

