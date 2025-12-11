На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России прокомментировали задержание США танкера близ Венесуэлы

Лавров надеется, что США объяснят причину задержания танкера близ Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что США объяснят причину задержания у берегов Венесуэлы танкера, который перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом глава российского МИД РФ сказал в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации на Украине, передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», — сказал он.

10 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о том, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер.

По словам высокопоставленного американского чиновника, не имеющее государственной принадлежности судно находится в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов. Собеседник агентства назвал задержание танкера «судебным принудительным действием».

Ранее США провели военную операцию близ Венесуэлы.

