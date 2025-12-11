На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Получить больше прибыли». Политолог объяснил стремление США к миру на Украине

Политолог Солонников: США хотят взять под контроль ЗАЭС и «Северный поток»
Alex Wong/Getty Images

Главная задача США в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине заключается в получении как можно большей прибыли, в том числе взятии под свой контроль ЗАЭС и «Северного потока». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«Задача США сейчас – получить как можно больше прибыли от того, что они прекращают военные действия. То есть поставить под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, получить контроль над добычей редкоземельных металлов в России, инвестировав в них деньги, желательно получить под свой контроль «Северный поток» и задешево покупать в России газ и задорого продавать в Европу», — сказал Солонников.

Указанные в планах США бизнес-предложения хорошо сформулированы, подчеркнул он. Эксперт предположил, что и российский бизнес видит в ряде совместных проектов свои плюсы. Речь идет об инвестициях США и возможности отечественного бизнеса работать с активами в Штатах, отметил эксперт.

Солонников считает, что если «политические, моральные вопросы» снимаются и все переводится в разряд бизнеса, то «бизнесмены договорятся».

Обновленный мирный план состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановления Украины и так далее.

При этом Киев 10 декабря направил свои поправки к мирному плану Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Сейчас Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольной территории Донбасса. The Telegraph сообщил, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Ранее Лавров похвалил стремление Трампа разрешить конфликт на Украине.

Переговоры о мире на Украине
