В Белом доме объяснили решение США ввести санкции против России

Белый дом о введении санкций в отношении РФ: настал момент, когда это необходимо

Президент США Дональд Трамп решил ввести санкции в отношении России, поскольку настал момент, когда это было необходимо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляция ее выступления ведется на YouTube.

«Президент говорил, что введет санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера настал именно этот день», — сказала представитель Белого дома.

Также она заявила, что американский лидер недоволен темпом урегулирования украинского конфликта как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. По словам Левитт, Трамп считает, что для переговоров о «достойной» мирной сделке «обе стороны должны быть в этом заинтересованы».

«Он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — добавила она.

22 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что эти организации включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.