На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме объяснили решение США ввести санкции против России

Белый дом о введении санкций в отношении РФ: настал момент, когда это необходимо
true
true
true

Президент США Дональд Трамп решил ввести санкции в отношении России, поскольку настал момент, когда это было необходимо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляция ее выступления ведется на YouTube.

«Президент говорил, что введет санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера настал именно этот день», — сказала представитель Белого дома.

Также она заявила, что американский лидер недоволен темпом урегулирования украинского конфликта как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. По словам Левитт, Трамп считает, что для переговоров о «достойной» мирной сделке «обе стороны должны быть в этом заинтересованы».

«Он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — добавила она.

22 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что эти организации включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами