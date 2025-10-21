На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос об учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Песков заявил, что РФ отслеживает ход учений стран НАТО по ядерному сдерживанию
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В России внимательно следят за ходом учений НАТО по ядерному сдерживанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он ответил на вопрос журналиста о том, готовит ли Москва встречные действия.

«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. Принимаются соответствующие меры», — сказал он.

13 октября сообщалось, что НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием 71 самолета и 2000 военнослужащих из 14 стран — членов альянса.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении, учения являются регулярными и направлены на обеспечение надежности ядерного сдерживания.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочный мир. В связи с этим «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить только русофобию и ускоренное наращивание военного потенциала с прицелом на масштабный конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Россия ответит на поражение объектов в ее воздушном пространстве.

