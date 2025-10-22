На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о многочисленных взрывах в городах Украины

В Киеве, Днепре и других городах Украины произошли взрывы
true
true
true
close
Vladyslav Sodel/Reuters

В Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме пожара на ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы, о котором заявил мэр Виталий Кличко, взрыв и пожар произошли в Соцгороде на левом берегу реки Днепр.

Взрывы также прогремели в областных центрах Днепр (Днепропетровск) и Запорожье. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, удар был нанесен по инфраструктуре.

Многочисленные прилеты зафиксированы в Измаиле Одесской области. Кроме того, взрывы прозвучали в Каменском Днепропетровской области.

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами