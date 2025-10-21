В Министерстве обороны рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Вечером 21 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Брянской и Курской областями 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что дроны были сбиты с 16:00 до 20:00 мск. 57 из них уничтожили над территорией Брянской области и один — над Курской.

21 октября в Минобороны заявили, что силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России.

Ночью беспилотники атаковали Батайск, Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек.

Кроме того, атаке подвергся Ростов-на-Дону. Там в результате падения обломков беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе пострадали мужчина и ребенок. Оба получили осколочные ранения.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.