Глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали жестче себя вести с мирным населением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (украинские военные. — «Газета.Ru») начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы», — поделился Богомаз.

По его словам, именно с этим связано увеличившееся количество обстрелов со стороны Украины.

Богомаз сравнил современные украинские войска с карателями времен Второй мировой войны с Западной Украины, которые действовали на стороне нацистской Германии. По словам губернатора российского региона, любой ребенок на Украине будет кричать «Москаляку на гиляку» из-за идеологии в стране.

21 октября Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали город Клинцы, в результате чего пострадал подросток 2010 года рождения. Бригада скорой помощи оказала мальчику всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.