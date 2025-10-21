На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением

Богомаз: ВСУ усилили террор в отношении мирного населения в Брянской области
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали жестче себя вести с мирным населением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (украинские военные. — «Газета.Ru») начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы», — поделился Богомаз.

По его словам, именно с этим связано увеличившееся количество обстрелов со стороны Украины.

Богомаз сравнил современные украинские войска с карателями времен Второй мировой войны с Западной Украины, которые действовали на стороне нацистской Германии. По словам губернатора российского региона, любой ребенок на Украине будет кричать «Москаляку на гиляку» из-за идеологии в стране.

21 октября Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали город Клинцы, в результате чего пострадал подросток 2010 года рождения. Бригада скорой помощи оказала мальчику всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами