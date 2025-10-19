В Ростовской области нейтрализовали беспилотники в четырех районах

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах», — рассказал он.

Слюсарь уточнил, что никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Возгорание оперативно ликвидировали.

До этого в министерстве обороны России рассказали, что в период с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

17 октября украинские дроны атаковали территорию Ростовской области. Часть дронов сбили в Миллеровском и Родионово-Несветайском районах. Также беспилотники перехватили в городе Новошахтинске и Красносулинском, Белокалитвинском районах.

Отмечается, что в хуторе Киселево в Красносулинском районе обломки БПЛА повредили ограждение и дом на частном подворье.

Ранее российские средства ПВО за неделю перехватили более 1300 украинских БПЛА.