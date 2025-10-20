Российский боец 12 дней нес тело сослуживца из-за просьбы его матери

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине 12 дней нес на себе тело сослуживца, получившего несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

В материале говорится, что мать раненого бойца попросила мужчину присматривать за ее сыном. Женщина добилась от военнослужащего обещания, что он вернет ей «хотя бы берцы» сына, если того не станет.

По словам участника СВО, он мог бы похоронить товарища на передовой. Но мужчина не смог нарушить обещание, данное матери своего друга.

«А как я пришел бы к матери моего друга с берцами в руках, оставив тело на поле боя?» — сказал военнослужащий.

При этом в публикации не уточняется, смог ли мужчина передать тело сослуживца его матери.

10 октября участник СВО Айдар Гайфутдинов с позывным «Бигфут» рассказал журналистам агентства «Татар-информ», как после ранения отрезал себе ногу и пять дней сидел в окопе в ожидании помощи. Как отметил мужчина, это произошло в июне прошлого года на Очеретинском направлении. Военнослужащий в составе группы бойцов Вооруженных сил РФ был отправлен в наступление, но его засек украинский дрон. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли по россиянину огонь из гранатомета, в результате чего он и получил ранение — одну из его ног оторвало, она осталась висеть на остатках кожи. Чтобы нормально обработать рану, мужчине пришлось самостоятельно отрезать конечность. Из-за высокой интенсивности обстрелов эвакуировать бойца удалось только на пятый день.

Ранее российский военнослужащий в одиночку победил пятерых солдат ВСУ.