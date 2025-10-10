Боец СВО отрезал себе ногу в окопе и несколько дней ждал помощи

Боец специальной военной операции (СВО) Айдар Гайфутдинов с позывным «Бигфут» после ранения отрезал себе ногу в окопе и пять дней ждал помощи. Об этом он рассказал агентству «Татар-информ».

По его словам, это произошло в июне 2024 года на Очеретинском направлении, когда он в составе своей группы военных был отправлен в наступление. В лесу его засек дрон, после чего противник открыл по бойцу огонь из гранатомета.

«Первый же выстрел, и снаряд взорвался около меня — ногу сразу же оторвало, она осталась висеть на остатках кожи. Я отполз в окоп, сам оказал себе первую помощь, сделал обезболивающий укол. Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог ее нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — объясняет Айдар.

Из-за высокой интенсивности обстрелов эвакуировать бойца удалось только на пятый день. Как вспоминает военный, все это время он находился в окопе без еды и воды. За пять дней, признается Айдар, в голове были всякие мысли, но воспоминания о семье грели душу и придавали сил.

Благодаря командованию его удалось спасти — эвакуировать сначала в Ростов, затем в Екатеринбург, а в Самаре сделали протез. 25 декабря боец вернулся домой и постепенно возвращается к обычной жизни.

