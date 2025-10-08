В ходе освобождения Новогригоровки в Запорожской области боец 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Мио» вступил в бой с пятью украинскими солдатами и одержал победу. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Во время зачистки одного из домов «Мио» забросил в окно гранату, а затем открыл огонь из автомата, ликвидировав двоих противников. После этого он укрылся в погребе. Трое оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины попытались отступить, однако российский военный атаковал их из засады. Раненых украинцев добили беспилотники.

«Решающую роль в этом бою сыграла слаженная работа штурмовика и дроноводов, которые оперативно подключились и отработали сбросами», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что «Мио» родом из Амурской области, а в зоне специальной военной операции много воинов-дальневосточников, которые «двигают фронт вперед».

В июле стало известно, что командир танкового взвода с позывным «Унга» из группировки «Восток» спас десять бойцов во время боя за Константинополь в Донецкой народной республике.

В мае военкор Александр Коц рассказал, что офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов проявил героизм во время отражения вторжения ВСУ в Курскую область. Получив ранение в самом начале столкновений и оказавшись в окружении, он в течение трех недель вел непрерывный бой, нанося значительный урон противнику. Боец, используя трофейное оружие и технику, уничтожил около десятка единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard.

Ранее сообщалось, что в России будет создана карта героев — участников СВО.