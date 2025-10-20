В МО РФ сообщили об ударах по объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

По данным ведомства, боевые задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и расчеты ударных дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали ракетные войска и артиллерия.

20 октября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска нанесли ночной удар по порту Южный в Одессе. Как он отметил, целью был «важный военный груз» из Румынии. После атаки на территории гавани произошло возгорание.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.