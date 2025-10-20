На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО РФ сообщили об ударах по объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

По данным ведомства, боевые задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и расчеты ударных дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали ракетные войска и артиллерия.

20 октября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска нанесли ночной удар по порту Южный в Одессе. Как он отметил, целью был «важный военный груз» из Румынии. После атаки на территории гавани произошло возгорание.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
