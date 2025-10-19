Российские военные ударили по транспортной инфраструктуре Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе оперативных действий на линии боевого соприкосновения были ликвидированы пункты временной дислокации украинских солдат в 143 районах.

Кроме того, бойцы РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы, три снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 323 дрона.

Незадолго до этого в МО сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области. Помимо этого, бойцы установили контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска сообщили о суточных потерях ВСУ на всех направлениях СВО.