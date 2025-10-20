Военкор назвал цель ночного удара по порту в Одессе

Военкор Поддубный: целью удара по порту в Одессе стал груз из Румынии

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночной удар по порту в Одессе, где находился груз из Румынии.

«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнем», — написал военкор.

В ночь на 20 октября Telegram-канал SHOT сообщал о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам.

По информации местных источников, удары были нанесены по портовой инфраструктуре Одессы и промышленному предприятию в городе Южный, где возник сильный пожар. Очевидцы сообщали о серии из десяти взрывов.

В конце сентября Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в окрестностях Одессы.

Согласно заявлению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, размещенному в его Telegram-канале, Россия предположительно разрабатывает план захвата Одессы и Николаева «через Молдавию». Суть плана заключается в поддержке пророссийских сил в Молдавии, приход которых к власти позволит Вооруженным силам РФ осуществлять военные операции, открыв таким образом «молдавский фронт».

Ранее эксперт заявил, что взятие под контроль ВС РФ Одессы исключит атаки на Крым.