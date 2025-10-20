В Ростовской области отразили воздушную атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, российские военные уничтожили вражеские дроны в Чертковском районе.

Чиновник также заявил, что обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил Слюсарь.

19 октября в министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над территорией России. По данным ведомства, больше всего дронов ликвидировали над Самарской областью (12) и Саратовской областью (11).

18 октября Гладков сообщил, что при налете дрона ВСУ пострадал глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. По его словам, это произошло во время удара БПЛА по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.