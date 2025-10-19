В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 45 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Самарской областью (12) и Саратовской областью (11). Еще по пять беспилотников ликвидировали над Ростовской и Воронежской областями. Три БПЛА сбили над Крымом. По два дрона уничтожили над Брянской и Липецкой областями.

Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Незадолго до этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие. Он уточнил, что в результате удара дронов началось возгорание одного из цехов. По его словам, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. В настоящее время пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения.

В ночь на 19 октября в МО рассказали, что в период с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

Ранее в Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА.