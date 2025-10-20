Два человека погибли в Белгородской области из-за атаки украинского дрона

В Белгородской области из-за сбросов с беспилотника ВСУ погибли два человека

В селе Ясные Зори Белгородской области два мирных жителя погибли в результате сбросов взрывных устройств с украинского дрона на территорию сельскохозяйственного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, от полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте.

Также чиновник заявил, что в результате этой атаки ранения получил мирный житель.

«В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию», — написал он.

18 октября Гладков сообщил, что при налете дрона ВСУ пострадал глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. По его словам, это произошло во время удара БПЛА по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.