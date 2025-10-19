На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре солдата РФ были ранены, и один погиб при ударе дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: российский солдат погиб при ударе удара дрона ВСУ под Белгородом
Алексей Майшев/РИА Новости

Пятеро российских солдат пострадали в результате удара украинского беспилотника по селу Борисовка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения «Орлан», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Валуйскую и Волоконовскую центральные районные больницы. У них диагностировали осколочные ранения разных частей тела. В настоящее время военным оказывают медицинскую помощь.

Днем 19 октября в пресс-службе Минобороны России заявляли, что над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Один из дронов ударил по работавшему в поле трактору в районе села Казинка. Пострадал механизатор.

Ранее российский завод приостановил прием сырья из Казахстана из-за атаки дронов.

СВО: последние новости
