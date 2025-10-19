Российский завод приостановил прием сырья из Казахстана из-за атаки дронов

Газоперерабатывающий завод в Оренбурге после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановил прием сырья из Казахстана. Об этом сообщило министерство энергетики республики в Telegram-канале.

«Завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что газоснабжение Казахстана в результате атаки украинских беспилотников на инфраструктурный объект в РФ затронуто не было. В настоящее время подача газа осуществляется без каких-либо ограничений.

Промышленное предприятие в Оренбурге подверглось атаке дронов в ночь на 19 октября. Как рассказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в результате ударов была частично повреждена инфраструктура газоперерабатывающего завода. Один из цехов оказался охвачен огнем, на место происшествия выезжали сотрудники всех местных экстренных служб. Никто из людей не пострадал.

В министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны сбили 45 украинских беспилотников. Единичные цели перехватили в Тульской, Волгоградской, Рязанской, Тверской и Оренбургской областях. По два летательных аппарата уничтожили в Липецкой и Брянской областях, три — в Крыму, по пять — в Воронежской и Ростовской областях, 11 — в Саратовской области, 12 — в Самарской области.

Ранее в Нижегородской области обломки сбитых дронов упали на предприятие.