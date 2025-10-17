На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный спас сослуживцев, накрыв собой гранату

Боец ВС РФ Джаконда в 2023 году накрыл собой гранату, спас товарищей и выжил
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в ДНР в 2023 году. Об этом RT рассказал командир группы с позывным «Азик», чьи подчиненные сейчас разыскивают героя.

Как вспоминает командир, его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты.

«Первую заброшенную врагами гранату я сумел выбросить, а вторая упала в сторону «Джаконды». Он тут же сел на нее, а нам приказал ложиться», — рассказал Азик.

«Джаконда» получил тяжелейшие ранения, но остальные бойцы смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

После этого боя сослуживцы несколько месяцев поддерживали связь с «Джакондой», но затем потеряли его контакты. Как говорит Азик, они знают только, что его зовут Женька и он из Краснодарского края.

«Человек остался инвалидом, мы воюем теперь и за себя, и за него», — добавил командир.

В мае сообщалось, что старший лейтенант Артем Малыгин во время вражеского обстрела в зоне проведения СВО, рискуя жизнью, спас сослуживца. Во время продвижения группа под командованием старшего лейтенанта попала под артиллерийский обстрел ВСУ. Малыгин сориентировался в ситуации, нашел укрытие и приказал направиться сослуживцам туда. В результате взрыва одного из снарядов подчиненный был ранен.

Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, Малыгин добрался до раненого товарища, оказал ему первую помощь.

Ранее священники рассказали о чудесах в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами