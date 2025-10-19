На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный прикрыл своего сына при освобождении Курахово

ТАСС: боец ВС РФ прикрыл своего сына при освобождении Курахово
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий с позывным «Гранит» прикрыл своего сына с позывным «Манул» от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в ходе освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Отец двигался позади. Я, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с [автоматом] Калашникова. Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону. Видимо, спалили, что захожу с винтовкой. Отец уничтожил», — поделился «Манул».

17 октября командир группы с позывным «Азик» рассказал, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату, заброшенную в окоп, во время боя под Макаровкой в ДНР в 2023 году.

Военный получил тяжелейшие ранения, но остальные смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее российский военный эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев.

СВО: последние новости
