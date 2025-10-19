На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об уничтожении украинских эшелонов в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил агентству РИА Новости, что российские войска поразили эшелоны с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

По словам Лебедева, в результате удара уничтожены склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной полосе, а также полевые склады горюче-смазочных материалов.

Координатор подполья добавил, что в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой народной респукблике (ДНР) российские войска поразили склады, военную техникй и укрытия для вооружения.

18 октября Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по военной технике ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Под Черниговом в числе прочего был поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки.

17 октября российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) украинской стороны в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Ранее Зеленский рассказал об атаке российских войск на критическую инфраструктуру страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами