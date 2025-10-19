Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил агентству РИА Новости, что российские войска поразили эшелоны с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

По словам Лебедева, в результате удара уничтожены склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной полосе, а также полевые склады горюче-смазочных материалов.

Координатор подполья добавил, что в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой народной респукблике (ДНР) российские войска поразили склады, военную техникй и укрытия для вооружения.

18 октября Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по военной технике ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Под Черниговом в числе прочего был поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки.

17 октября российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) украинской стороны в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Ранее Зеленский рассказал об атаке российских войск на критическую инфраструктуру страны.