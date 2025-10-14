На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о ночной атаке российских войск по Украине

Зеленский: российские войска нанесли 96 ударов БПЛА по инфраструктуре Украины
Alexander Drago/Reuters

Российские войска во время ночной атаки ударили беспилотными летательными аппаратами по критической инфраструктуре Украины. Об этом в Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Главные цели — наша энергетика. Было 96 ударных дронов», — написал он.

По словам Зеленского, в результате атаки объекты инфраструктуры получили повреждения в Харьковской, Сумской и Кировоградской областях.

В ночь на 14 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в трех районах города пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ). По его словам, в Салтовском районе города вспыхнул большой пожар.

12 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По информации оборонного ведомства, атака проводилась с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и сил артиллерии.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

