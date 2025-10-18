На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ ударили по складу и подразделению элитной разведки МО Украины под Черниговом

Лебедев: склад и подразделение элитной разведки Украины поразили под Черниговом
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Черниговская область — 2 удара. Уничтоженные цели: склады и скопления техники. Местные сообщают, что там тренировались элитные подразделения ГУР МО Украины (главного управления разведки минобороны - ред.)», — сказал он.

Лебедев сообщил также об ударах по складам с беспилотниками в Харьковской области, площадкам обслуживания техники и узлам связи, оборонной инфраструктуры в районе Чугуева.

10 октября Лебедев сообщал об ударе российских войск по месту скопления военной гусеничной техники Вооруженных сил Украины. Он уточнял, что в регионе зафиксировали два прилета. Один из них произошел в городе Бахмач. Второй удар пришелся по территории машинно-тракторного предприятия «Надежда». До этого здесь заметили скопление гусеничной техники украинских войск

Ранее российские военные нанесли удары по нефтебазам ВСУ.

СВО: последние новости
