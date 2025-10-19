На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 99 БПЛА и 38 снарядами
Антон Вергун/РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 99 беспилотников и 38 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Белгородском районе удары пришлись на поселки Майский, Малиновка, Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Лозовое, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Устинка, Ясные Зори и хутора Валковский и Церковный. Всего атаковано 27 дронов, из которых 24 были сбиты и подавлены. В селе Лозовое в результате обстрела была ранена женщина, которую доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Борисовский район подвергся атаке четырех БПЛА, а в Валуйском округе зафиксированы удары 12 дронов. В хуторе Кургашки пострадали двое несовершеннолетних: 13-летний мальчика отвезли в детскую областную больницу, а 16-летняя девочка проходит лечение амбулаторно.

Волоконовский район атаковали четыре беспилотника, по Грайворонскому округу ВСУ выпустили 31 боеприпас и использовали 23 дрона. Двое мужчин из сел Козинка и Глотово госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, а глава Мокроорловской администрации Сергей Кулаков был ранен на автодороге Мокрая Орловка – Дунайка и доставлен в областную клиническую больницу.

По Краснояружскому району ВСУ применили семь боеприпасов и семь беспилотников, в Прохоровском районе ПВО сбила три дрона, Ракитянский район подвергся атаке одного БПЛА, а в Шебекинском округе удары были нанесены 18 дронами.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ.

