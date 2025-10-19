Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

ЦАХАЛ проведет пятидневные военные учения на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на военное ведомство.

«Армия обороны Израиля заявила, что начинает заранее спланированные пятидневные крупномасштабные военные учения вдоль границы с Ливаном и в израильских поселениях в этом районе», — говорится в сообщении.

В ходе учений, которые начнутся сегодня вечером и завершатся в четверг, будут отрабатываться различные сценарии, включая оборону района и реагирование на непосредственные угрозы.

ЦАХАЛ предупредил, что возможны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.

В начале недели сообщалось, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. Удары были нанесены по военным позициям рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

