На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

ЦАХАЛ проведет пятидневные военные учения на границе с Ливаном
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на военное ведомство.

«Армия обороны Израиля заявила, что начинает заранее спланированные пятидневные крупномасштабные военные учения вдоль границы с Ливаном и в израильских поселениях в этом районе», — говорится в сообщении.

В ходе учений, которые начнутся сегодня вечером и завершатся в четверг, будут отрабатываться различные сценарии, включая оборону района и реагирование на непосредственные угрозы.

ЦАХАЛ предупредил, что возможны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.

В начале недели сообщалось, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. Удары были нанесены по военным позициям рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

Ранее в США назвали главное условие для мира на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами