В США назвали главное условие для мира на Ближнем Востоке

Сенатор Грэм: на Ближнем Востоке не будет мира до ликвидации «Хезболлы» и хуситов

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что для достижения прочного мира на Ближнем Востоке предстоит пройти «долгий путь».

«На Ближнем Востоке никогда не будет мира, пока вы не разберетесь с «Хезболлой» в Ливане и хуситами, поскольку они являются прокси-силами Ирана», — заявил Грэм.

В то же время он поприветствовал мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, в ходе которого будут освобождены заложники. Сенатор выразил надежду, что это приведет к прочному миру, однако «предстоит пройти еще долгий путь».

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее Эрдоган предрек «еще более серьезное испытание» после перемирия в Газе.