Бойцы «Востока» за сутки уничтожили шесть станций Starlink и 16 пунктов БПЛА ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили шесть станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев, передает ТАСС.

«В течение суток противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, шесть станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — уточнил он.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.

Ранее ВС РФ установили суточный рекорд по числу КАБ, сброшенных на объекты ВСУ.