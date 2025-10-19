На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о прорыве ВС РФ в Красный Лиман

«РВ»: ВС России прорвались в Красный Лиман в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска прорвались в Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Армия России прорвалась в Красный Лиман! Российские штурмовые группы начали заходить с востока в Красный Лиман», — говорится в публикации.

Отмечается, что это признают и ведущие военные аналитики со стороны Киева, в том числе DeepState. По этой причине район между Торским и Лиманом отнесли на украинских картах к серой зоне.

18 октября в российских силовых структурах сообщили, что украинским солдатам на Краснолиманском направлении не выдают питание, пока они не выдвинутся на передовые позиции. По словам источника, командование находящейся на данном участке фронта 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает мобилизованных бойцов как «одноразовый живой заслон» перед наступающими российскими подразделениями.

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
