Мобилизованным украинским солдатам на Краснолиманском направлении не выдают питание, пока они не выдвинутся на передовые позиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что об этом стало известно из радиоперехвата. По его словам, командование находящейся на данном участке фронта 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает мобилизованных бойцов как «одноразовый живой заслон» перед наступающими российскими подразделениями.

«Как еще можно судить о них, если даже еду им обещают выдать только при условии выдвижения на передовую позицию», — сказали в силовых структурах.

Там добавили, что 63-я бригада ВСУ в целом испытывает трудности со снабжением пехоты на переднем крае. Более того, из-за безразличного отношения со стороны командования украинские солдаты пребывают в плохом морально-психологическом состоянии.

4 октября в российских силовых структурах заявили, что ВСУ начали выводить из Красного Лимана в тыловые районы командование и штабы 53-й и 60-й отдельных механизированных бригад. Там пришли к выводу, что командование украинских войск осознало, что им не удастся удержать данный населенный пункт.

Ранее в Донецкой народной республике сообщили, что Вооруженные силы РФ постепенно охватывают Красный Лиман.