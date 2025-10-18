Россия попросила МККК посещать на Украине российских военнопленных

Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжит посещать пленных российских военных, удерживаемых на Украине. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Международный Комитет Красного Креста подтвердил, что они будут продолжать посещение наших российских военнопленных», — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что РФ договорилась с гуманитарной организацией, что будет иметь возможность обращаться к ней с просьбой по конкретным лицам с их посещением.

16 октября уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что провела первую встречу с новой главой делегации МККК в России и Белоруссии Ранией Машлаб. Во встрече также приняли участие представители российских министерств обороны и иностранных дел. Они обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными.