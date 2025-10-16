Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела первую встречу с новой главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ранией Машлаб. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Во встрече также приняли участие представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России. Участники обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи им посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

«Наметили пути совместной работы в правозащитной сфере», — написала Москалькова.

24 августа Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». Да данный момент это последний обмен военнопленными между воюющими сторонами. РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю».

Ранее Москалькова рассказала о срыве возвращения жителей Курской области на родину.