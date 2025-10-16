На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова провела встречу с главой делегации Красного Креста

Омбудсмен Москалькова обсудила с Красным Крестом посещение военнопленных
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела первую встречу с новой главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ранией Машлаб. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Во встрече также приняли участие представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России. Участники обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи им посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

«Наметили пути совместной работы в правозащитной сфере», — написала Москалькова.

24 августа Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». Да данный момент это последний обмен военнопленными между воюющими сторонами. РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю».

Ранее Москалькова рассказала о срыве возвращения жителей Курской области на родину.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами