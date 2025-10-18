На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали, как российские военные пытаются «спасти» солдат ВСУ

Минобороны: российские бойцы сбрасывают листовки на ВСУ с призывом сдаваться
Stringer/Reuters

Российские военнослужащие используют листовки, выполненные в виде денежных купюр, чтобы призывать бойцов ВСУ сдаваться. Об этом заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, такие листовки содержат информационные послания, QR-коды и указанные частоты радиосвязи для передачи инструкций по сдаче в плен. Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Рапира» пояснил, что таким образом российские бойцы дают украинским военнослужащим «реальный шанс выжить» и пытаются донести, по их мнению, правдивую информацию, а не те иллюзии, которые, по его словам, навязывают старшие побратимы.

Оператор беспилотника с позывным Добряк сообщил, что маскирует листовки под купюры, поднимает дрон и сбрасывает их по ветру над густонаселенными районами, чтобы они разлетались как можно дальше, поскольку среди находящихся там могут оказаться и военнослужащие, и мирные жители.

До этого в районе села Алексеевка Сумской области российские военные захватили в плен двух бойцов ВСУ. При досмотре у них нашли свертки с наркотическими веществами, а также ампулы с неизвестными препаратами.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил о дружелюбном обращении со стороны России.

