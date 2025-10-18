На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный солдат ВСУ заявил о дружелюбном обращении со стороны России

Украинский пленный Рябенко рассказал об отсутствии жестокости в российском плену
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный Александр Рябенко сообщил, что российские военнослужащие относятся к нему дружелюбно. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ.

По его словам, он оказался в рядах ВСУ после того, как его силой забрали сотрудники местного военкомата и, проведя короткую медкомиссию, отправили на фронт. Рябенко отметил, что был взят в плен бойцами группировки «Север» и там убедился, что рассказы о якобы жестоком обращении с украинскими пленными не подтверждаются на практике.

В Минобороны добавили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в районе села Алексеевка Сумской области российские военные захватили в плен двух бойцов ВСУ. При досмотре у них нашли свертки с наркотическими веществами, а также ампулы с неизвестными препаратами.

Источник РИА Новости отметил, что находка вызвала интерес у специалистов, и вещества направили на экспертизу для установления их происхождения и состава.

Ранее командир ВСУ проспал контратаку после застолья на Сумском направлении.

