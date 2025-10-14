На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли в плен двух бойцов ВСУ с наркотиками

РИА Новости: в Сумской области задержали украинских солдат с наркотиками
true
true
true
close
Reuters

В районе села Алексеевка Сумской области российские военные захватили в плен двух бойцов ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах России.

По данным источника, пленными оказались военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка украинской армии. При досмотре у них нашли свертки с наркотическими веществами, а также ампулы с неизвестными препаратами.

Источник отметил, что находка вызвала интерес у специалистов, и вещества направили на экспертизу для установления их происхождения и состава.

До этого Вооруженные силы Украины отправили в контратаку на Харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропов. По словам собеседника РИА Новости, для контратаки была задействована штурмовая группа из 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Российские военные оказали сопротивление и уничтожили весь личный состав группы.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами