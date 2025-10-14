В районе села Алексеевка Сумской области российские военные захватили в плен двух бойцов ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах России.

По данным источника, пленными оказались военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка украинской армии. При досмотре у них нашли свертки с наркотическими веществами, а также ампулы с неизвестными препаратами.

Источник отметил, что находка вызвала интерес у специалистов, и вещества направили на экспертизу для установления их происхождения и состава.

До этого Вооруженные силы Украины отправили в контратаку на Харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропов. По словам собеседника РИА Новости, для контратаки была задействована штурмовая группа из 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Российские военные оказали сопротивление и уничтожили весь личный состав группы.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.