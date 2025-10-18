На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские силы сообщили об уничтожении роты ВСУ в Сумской области

ТАСС: в Сумской области почти полностью ликвидировали роту 47-й бригады ВСУ
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Рота 3-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ почти полностью уничтожена в Сумской области, а более половины ее военнослужащих числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его данным, помимо этого, на сумском направлении в районе Кондратовки российские силы нанесли комплексный огневой удар и сорвали попытку продвижения украинских подразделений. В результате были поражены две боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

Ранее в Сумской области задержали украинских солдат с наркотиками.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами