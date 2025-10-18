Рота 3-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ почти полностью уничтожена в Сумской области, а более половины ее военнослужащих числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его данным, помимо этого, на сумском направлении в районе Кондратовки российские силы нанесли комплексный огневой удар и сорвали попытку продвижения украинских подразделений. В результате были поражены две боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

Ранее в Сумской области задержали украинских солдат с наркотиками.