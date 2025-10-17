На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области у ВСУ назревает дефицит техники

ТАСС: ВСУ под Сумами из-за дефицита квадрациклов искпользуют микроавтобусы
true
true
true
close
Gorloff-KV/Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, украинская армия стала все чаще сталкиваться с нехваткой такой техники, как пикапы и микроавтобусы, которые бы могли быстро перебросить личный состав на позиции. Вместо этого Украина все чаще стала использовать грузовики и автобусы, которые не могут ехать быстро и считаются более уязвимыми для дронов.

Для Вооруженных сил России легкий транспорт остается предпочтительным транспортом из-за его маневренности. Так в текущем году Вооруженные силы России получили 22,7 тыс. такой техники. Сюда входят мотоциклы, квадроциклы и багги. До конца 2025 года в армию планируется передать дополнительно еще 12 тыс. такого транспорта.

10 октября стало известно, что российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, а также канадский боевой бронированный автомобиль Senator ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

Ранее в Сумской области задержали украинских солдат с наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами