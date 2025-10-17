В Сумской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, украинская армия стала все чаще сталкиваться с нехваткой такой техники, как пикапы и микроавтобусы, которые бы могли быстро перебросить личный состав на позиции. Вместо этого Украина все чаще стала использовать грузовики и автобусы, которые не могут ехать быстро и считаются более уязвимыми для дронов.

Для Вооруженных сил России легкий транспорт остается предпочтительным транспортом из-за его маневренности. Так в текущем году Вооруженные силы России получили 22,7 тыс. такой техники. Сюда входят мотоциклы, квадроциклы и багги. До конца 2025 года в армию планируется передать дополнительно еще 12 тыс. такого транспорта.

10 октября стало известно, что российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, а также канадский боевой бронированный автомобиль Senator ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

Ранее в Сумской области задержали украинских солдат с наркотиками.