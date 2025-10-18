На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные хирурги спасли бойца ВС РФ, потерявшего 2,5 литра крови

РИА Новости: врачи спасли военного ВС РФ, потерявшего 2,5 литра крови в бою
Depositphotos

Врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Гвоздь» рассказал о спасении бойца, потерявшего 2,5 литра крови в бою. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, осколок повредил легкое и печень солдата. Его прооперировали в госпитале в красной зоне специальной военной операции.

«Осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение легкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее ... Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было», — поделился «Гвоздь».

Врач добавил, что у военного развился шок третьей степени, ему ушили легкое, остановив кровотечение, потом удалили кровь из плевральной полости и перешли к печени. Сейчас боец в стабильном состоянии переведен в реанимацию.

15 октября полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что солдаты ВС России атакуют ВСУ по дну высохшей реки и воде. По словам Матвийчука, солдаты ВС РФ также пользуются камышовыми зарослями, чтобы незаметно выйти на противоположный берег.

Ранее российский десантник рассказал, как ВСУ сбрасывают с дронов магнитные мины.

