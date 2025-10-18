Военные хирурги спасли бойца ВС РФ, потерявшего 2,5 литра крови

Врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Гвоздь» рассказал о спасении бойца, потерявшего 2,5 литра крови в бою. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, осколок повредил легкое и печень солдата. Его прооперировали в госпитале в красной зоне специальной военной операции.

«Осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение легкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее ... Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было», — поделился «Гвоздь».

Врач добавил, что у военного развился шок третьей степени, ему ушили легкое, остановив кровотечение, потом удалили кровь из плевральной полости и перешли к печени. Сейчас боец в стабильном состоянии переведен в реанимацию.

