Украинские военнослужащие на Херсонском направлении при помощи тяжелых дронов типа «Баба-Яга» сбрасывают реагирующие на железо магнитные мины, произведенные в странах — членах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на десантника бронегруппы группировки российских войск «Днепр» с позывным «Шпагат».

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят соответствующие операции ночью.

«Приходилось сталкиваться с минами натовского производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с «Бабы-Яги». Реагируют они просто на железо и производят детонацию», — рассказал военный Вооруженных сил РФ.

Как отметил «Шпагат», российские саперы оперативно обезвреживают сброшенные ВСУ мины. Таким образом подразделениям ВС РФ удается избегать потерь.

В то же время десантник выразил уверенность, что используемые украинскими формированиями мины наиболее опасны именно для мирных граждан, передвигающихся на автомобилях.

14 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВСУ начали массово использовать миниатюрные дроны для ударов в прифронтовой зоне. Размер таких беспилотников составляет около 10 сантиметров вместе с боеприпасами, украинские солдаты применяют их для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Ранее в Общественной палате РФ предостерегли США от отправки ракет Tomahawk на Украину.