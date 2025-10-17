На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны России рассказали о возможном изменении ситуации в зоне спецоперации

Минобороны: штурмовики ВС России создали условия для наступления в зоне СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России создали условия для развития наступления в зоне спецоперации. О возможном изменении ситуации на поле боя говорится в Telegram-канале Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что возможность развития наступления появилась благодаря продвижению штурмовиков группировки войск «Восток» на 4 км вглубь обороны украинской армии и занятию позиций близ реки Янчур в Днепропетровской области.

Минобороны России уточняет, что этого удалось достичь благодаря слаженной работе пехоты и операторов беспилотников.

Накануне полковник в отставке и военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что в настоящий момент следует ожидать наступления ВСУ на фронте, но оно не будет крупномасштабным, Украина может выбрать тактику внезапных контрударов на поле боя.

Дональд Трамп опять призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что в пятницу, 17 октября, в Белом доме обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии.

СВО: последние новости
