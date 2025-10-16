На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский полковник рассказал, каким может быть наступление ВСУ

Полковник Ходаренок: грядущее наступление ВСУ вряд ли будет крупномасштабным
Sofiia Gatilova/Reuters

В настоящий момент следует ожидать наступления ВСУ на фронте, но оно не будет крупномасштабным, Украина может выбрать тактику внезапных контрударов на поле боя. Такое мнение высказал полковник в отставке и военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Именно перечень всего необходимого для наступательных действий ВСУ и укрепления ПВО и повезет в Белый дом (украинский лидер Владимир – «Газета.Ru») Зеленский. И если эти требования будут рассмотрены и в какой-то мере удовлетворены (президентом США Дональдом – «Газета.Ru») Трампом, то вполне можно ожидать в ближайшее время наступательных действий украинской армии. Вряд ли они примут характер крупномасштабных операций, но вот внезапные и результативные контрудары вполне возможны», — подчеркнул он.

По словам Ходаренка, российской армии в любом случае необходимо готовиться к наступлению ВСУ, поскольку самое опасное, что может случиться при ведении вооруженной борьбы, — недооценка противника.

Дональд Трамп опять призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что в пятницу, 17 октября, в Белом доме обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
