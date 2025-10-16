На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии

Трамп намерен подумать об одобрении передачи дальнобойного оружия Украине
U.S. Navy/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия. Запись выступления в Белом доме опубликована на портале C-Span.

По его словам, украинская сторона планирует пойти в наступление. Трамп добавил, что «примет решение по этому поводу».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил «домашнюю работу» в преддверии встречи украинского лидера и президента США Дональда Трампа.

Встреча президентов США и Украины состоится 17 октября в Белом доме. Они планируют обсудить просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов. При этом на прошлой неделе Трамп намекнул, что может отправить Tomahawk Украине, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил об «усердной работе» над решением конфликта на Украине.

