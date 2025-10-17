Российские военные нашли нестандартный метод борьбы с дронами ВСУ

Российские военные начали применять рыболовные сети для противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что к нему обратилась сестра военнослужащего, который выполняет задачи на курском направлении. Она попросила помочь с обеспечением бойцов рыболовными сетями, которые те научились эффективно использовать против дронов.

«Им нужны рыболовные сети, которые они натягивают вдоль дорог. Контакт с парнями установлен. Уверен, результат будет», — написал Иванов.

В апреле Минобороны России сообщило, что инженеры ВС РФ создали систему сеточных тоннелей для защиты от беспилотников в зоне СВО. Защитные конструкции из металлической и рыболовной сетки устанавливаются вдоль стратегически важных маршрутов. Сетка натягивается между деревянными столбами и создает непреодолимый барьер для дронов, защищая технику и бойцов, движущихся по открытым пространствам без лесных массивов на передовую.

