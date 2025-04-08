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В ВС РФ придумали новый способ защиты от дронов

МО РФ рассказало о создании сеточных тоннелей для защиты от дронов в зоне СВО
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Inna Varenytsia/Reuters

Инженеры ВС РФ создали систему сеточных тоннелей для защиты от беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Защитные конструкции из металлической и рыболовной сетки устанавливаются вдоль стратегически важных маршрутов. Сетка натягивается между деревянными столбами и создает непреодолимый барьер для дронов, защищая технику и бойцов, движущихся по открытым пространствам без лесных массивов на передовую.

«Мы отбираем одинаковые по длине деревянные столбы и вкапываем их в землю на определенную глубину. Как правило, расстояние между столбами – около 10 метров. Специально сделанные нами механизмы опускают натянутые тросы между столбами, и на них закрепляется и натягивается сетка», — рассказал командир инженерно-маскировочного взвода отдельной инженерной бригады с позывным «Арес».

По его словам, самым сложным при возведении таких сетей является защита инженеров от дронов в момент установки сеток.

До этого МО РФ сообщило, что за неделю российские военные сбили 895 украинских дронов.

Ранее в России анонсировали испытания дрона с ИИ против украинских безэкипажных катеров.

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