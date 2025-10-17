На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО

МО РФ: армия России освободила населенные пункты Приволье, Песчаное и Тихое
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области. Российские силы нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, а также аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двум бригадам территориальной обороны и одной бригаде нацгвардии Украины.

Подразделения группировки «Центр» также продвинулись вперед, установив контроль над населенными пунктами Московское, Балаган и Новопавловка в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял более 3,7 тысячи военнослужащих, танк, 14 бронемашин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

Кроме того, группировка «Восток» освободила Алексеевку и Приволье в Днепропетровской области. Российские войска нанесли значительные потери живой силе и технике противника, включая подразделения трех механизированных бригад, трех штурмовых полков, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Суммарные потери противника на этом направлении, по данным военного ведомства, превысили 2,3 тыс. человек. Также уничтожены два танка, 17 боевых бронированных машин, свыше сотни автомобилей, 13 артиллерийских орудий и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о взятии села Ступочки в ДНР.

