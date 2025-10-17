Три человека погибли в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Губернатор Сальдо: в Алешках при атаке ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Три человека, включая ребенка, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках», — говорится в заявлении.

Из него следует, что также украинские формирования нанесли удар по городу Каховка. Населенный пункт подвергся атаке дронов, в результате которой повреждения получил Дом культуры «Мелиоратор».

В поселке Каланчак во время налета украинских беспилотников загорелся топливный резервуар на территории автомобильной заправочной станции. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пожар, никто не пострадал.

17 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по служебному автомобилю в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадал глава села Казинка Виктор Гоженко. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Брянской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель.